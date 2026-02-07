С 2 асистенции, едната шедьовър, Илия Груев изведе "Лийдс" до ценна победа в Англия (Снимки)

На 6 февруари 2026 г. Илия Груев направи най-добрия си мач в най-силното първенство на света - английската Висша лига, а и в кариерата си до момента.

На "Еланд Роуд" 25-годишният дефанзивен халф достави 2 асистенции (първата от световна класа в стил "Тони Кроос") за победата 3:1 над гостуващия пряк конкурент за оставане в елита "Нотингам Форест".

Така на 16-ата позиция тимът на Груев вече има 29 точки. "Форест" остана с 26 на 17-ата, а първият в зоната на изпадащите "Уест Хем" има 20 и мач по-малко.

Българският национал бе във вихъра си и единственото, което не успя да направи, е да вкара.

Илия понечи да го направи с глава в 66-ата мин, но колегата му Доминик Калвърт-Люин го нацели с крак в нея. Играта бе спряна, за да получи Груев медицинска помощ. Въпреки аркадата и прокървилия нос той само смени екипа си и остана на терена до края на мача. Докато медицинският щаб го третираше, близо 37 000 фенове на стадиона крещяха с пълни гърла: "Груев, Груев".

Въпросната асистенция от световна класа Илия направи в 26-ата мин в момент, когато гостите от Нотингам напираха и имаха 3 точни удара във вратата на "Лийдс".

От собствената си половина Груев видя как десният халф-бек Джейсън Богъл тръгва надясно и с дълъг пас по въздуха като по конец му сервира топката. Богъл я изчака да тупне и я мушна в мрежата на гостите за 1:0.

Това доведе до мощен импулс в играта на домакините. 4 мин по-късно Ноа Окафор вкара за 2:0.

4 мин след почивката пък изникващият навсякъде Груев получи топката в удобна позиция за удар. Той прецени ситуацията и я прати с нужната траектория към Калвърт-Люин, а той с гърди довърши "Форест" - 3:0.

След това по ирония на съдбата му се "отблагодари" с удара в лицето. Въпреки него мениджърът Даниел Фарке не смени българина, който показа, че е готов да продължи. С цялостното си представяне в срещата Илия демонстрира (дори без да се броят асистенциите) нагледно защо германският треньор залага на него, въпреки че това му печели понякога критики.

А то е, че с дефанзивните си действия българинът е крайъгълен камък "Лийдс" в последните 2 месеца да даде сериозна заявка, че ще остане във Висшата лига и следващия сезон.

Няколко пъти при задържане на топката от страна на "Лийдс" се видя, че Груев е регулировчикът в схемата на Фарке. Той показва или казва на съотборниците си какво да предприемат. В него ли е топката пък той внася сигурност - в случая 43 точни пасове от 44 или 98 процента.

Иначе конкретно в дефанзивен националът 4 пъти върна топката, 1 път блокира удар и 2 пъти изчисти.

За "Лийдс" това бе 8-и мач за година. Илия бе титуляр във всичките, състояли се за 37 дни.