Росен Божинов отново титуляр в серия "А", "Пиза" с нулево реми

Българският национал Росен Божинов започна да се утвърждава като титуляр в италианската серия "А" (втори мач поред).

21-годишното момче от Кнежа бе левият от тройката централни защитници на "Пиза", който направи 0:0 при гостуването си на "Верона" в опашкарското дерби, с което стартира 24-ият кръг.

Така "Пица" остана предпоследен с 15 точки, колкото има и отборът от града на Ромео и Жулиета на дъното.

Божинов игра солидно до 69-ата минута, когато бе сменен и получи една от най-високите оценки в състава на гостите.