Треньорът на "Лийдс": Илия Груев бе микс от Стоичков и Матеус

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке похвали по интересен начин национала ни Илия Груев за феноменалния мач срещу "Нотингам" от 25-ия кръг на английската Висша лига. На "Еланд Роуд" 25-годишният халф асистира за 2 от попаденията за 3:1 срещу гостуващия тим. А довърши мача въпреки неволен ритник в лицето от съотборника си Доминик Калвърт-Люин, на когото подаде за третото попадение на йоркширци.

"Днес той беше смесица от неговите български корени - Стоичков, и моите германски корени – Лотар Матеус. В дефанзивен план беше навсякъде. В офанзивен даваше ключовите пасове с гениалния си ляв крак. Две асистенции, много, много ключови подавания – мисля, че беше изключителен", сподели немският специалист и обясни защо е заложил на Илия в домакински мач, в който трябва да се търси победа срещу пряк конкурент за оставане в елита предвид на неговия дефанзивен профил.

„През тренировъчната седмица Груев изглеждаше невероятно остър офанзивно. Освен това той е толкова надежден. Получава винаги оценка 6 или 7 по десетобалната. Днес беше много близо до 10.

Също така, от тактическа гледна точка, искахме да използваме това, че играе с ляв крак и да използваме повече слабостите на "Нотингам Форест" в дясната зона. Илия със своя ляв крак беше добър избор. Насърчихме го да играе с повече пасове с мисъл за атаката от тази позиция. Но най-вече го пуснах, защото тренираше наистина добре през последната седмица и това се оказа правилното решение", каза още Фарке.