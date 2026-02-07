УАДА се намесва в “Пенисгейт”

“Със сигурност ще разследваме ситуацията”, заяви в Милано шефът на Световната антидопингова агендия (УАДА) Витолд Банка. “Ски скокът е много популярен в Полша и това ни интересува”, допълни бившият министър на туризма във Варшава по повод т. нар. пенисгейт, който тресе един от най-популярните зимни спортове повече от година и се засили преди олимпиадата в Милано и Кортина.

“Пенисгейт” избухна през миналата година, когато се оказа, че норвежкият тим е модифицирал костюмите на състезателите си в областта на чатала. Това увеличава площта на костюма, което пък от своя страна подобрява дължината на летежа. Доказано е, че колкото повече е площта на екипа, толкова по-добре. Всеки 2 сантиметра увеличава дистанцията на 5,8 метра, показа изследване на списание “Фронтийрс”.

Норвежците наказаха старши треньора си Магнус Бревик, помощника му Томас Лобен и члена на щаба Адриан Ливелтен за 18 месеца. Олимпийският шампион Мариус Линдвиг и Йохан Андре Форфанг също отнесоха санции от 3 месеца, въпреки че бе доказано, че те не са знаели за заверата.

Сега се оказва, че има скачачи, които си инжектират хилауронова киселина в пениса, за да го увеличат и така да подобрят летежа си.

Точно на тази база идва и намесата на УАДА. Официално забранените вещества се ползват с термина “подобряващи представянето”. Така например в стрелбата е забранен алкохолът. Така под ударите може да попадне и хилауронът при мъжете скачачи.