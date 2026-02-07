Медийният център на КМГ е готов за отразяване на Зимните олимпийски игри в Милано

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 6 февруари в 20:00 ч. местно време се откриват 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано, Италия, съобщава КМГ

Като изключителен медиен оператор за континентален Китай и Макао, Китайската медийна група вече започна изпълнението на задачите си по излъчване, отразяване и производство на общи сигнали.

За целта е изградена работна зона от 1700 квадратни метра в Международния медиен център в Милано, където са разположени ефективно координиращ медиен център за отразяване на игрите и три студийни системи, както и студия на открито пред Миланската катедрала и в ски курорта Ливиньо, осигурявайки на зрителите пълноценно и завладяващо аудио-визуално преживяване от Зимните олимпийски игри.