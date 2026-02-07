Отново политика на олимпиадата. Азербайджан срещу Армения, освирквания за Ванс и Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колкото и да се старае МОК политиката продължава да се бърка на олимпиадите. От Азербайджан са изпратили официална жалба за използването на песента "Арцах" от амренските фигуристи Карина Акопова и Никита Рахманинов на игрите.

Арцах е името, което се използва за Нагорни Карабах, спорната територия, която вече е част от Азербайджан след няколко военни конфликта.

На откриването пък мощно бяха освиркани делегацията на Израел и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Това се очакваше, но не в такъв мащаб.