Африка и Карибите в снега – голямата атракция на игрите Бенин, Гвинея Бисау и Оман са дебютанти в Милано/Кортина

Представителите на Африка и Карибските острови винаги са били огромна атракция на зимна олимпиада.

Спортисти от Бенин, Гвинея Бисау и Оман за първи път ще участват на “студените” игри.

Република Южна Африка има цели петима представители на игрите. Томас Вейр и Лара Маркталер са алпийците, Матю Смит е бегач, а Малика Малхебе е в свободния стил в ските. Никол Бюргер пък взе квота в скелетона.

Останалите са главно заради универсалните квоти в ските. Нейтън Чибозо е алпиецът на Бенин, Шенън-Огбанай Аледа, която живее в Канада, е представителка на Еритрея. Уинстън Танг е алпиецът на Гвинея-Бисау. Кения праща мъж и жена - Иса Лаборде Дит Пере и Сабрина Симандер. Симандер е изключително популярна в социалните мрежи заради няколко световни и олимпиади. Тя се отказа от участие преди година заради липса на финансиране, но се завърна. Пиетро Транчина от Италия ще кара за Мароко в алпийските ски, а Абделкарим Кемиса ще е в бягането.

Самуел Икпефан пък за втора поредна олимпиада ще представя Нигерия на зимни игри.

Карибският басейн също е доста добре представен. Ямайка е с цели 7 спортисти. Американецът Хенри Ривърс IV е единственият алпиец, но се завръщат бобслеистите. Шейн Питър и Жоел Фиърън са двойката. Фиърън има 9,96 секунди на 100 метра за Великобритания. Двамата плюс Джуниър Харис и Тикеундо Трейси са четворката. Трейси също е спринтьор с под 10 сек на 100 метра. Шампионката на Уелс в спринта Мика Мур пък ще се пусне в дамския монобоб. Толкова представители има и Тринидад и Тобаго.

Делегацията на Гвинея Бисау

Нихил Алейне и Ема Гартклиф са в ските, а бившият англичанин Аксел Браун, Де Одре Джон, Шакил Джон и Ксавери Уилямс са в бобслея. Хаити праща Ричардсон Виано в алпийските ски и Стивънсън Саварт в бягането. Мексико, където също няма сняг, има петима представители. Бившата звезда на САЩ Сара Шлепер и синът ѝ Ласе Гасиола са в ските, Алан Корона и Режина Мартинес имат квоти в бягането, а Донован Карило е доста добър фигурист.

Към тях трябва да се прибави и Саудитска Арабия, която има алпиец - Фаик Абди, който вече бе в Пекин, и бегачът Ракан Алиреза. Фаид Баша пък ще е първият сингапурец на зимни игри. Александър Остридж и Пиера Хъдсън пък ще се състезават за ОАЕ. Филипините също имат двама скиори.

Бенин, Гвинея-Бисау, Кения, Сингапур, Република Южна Африка, ОАЕ, Уругвай и Венецуела пропуснаха олимпиадата в Пекин. Оттогава липсват Американска Самоа, Перу, Гана, Тимор-Лесте и Виржинските острови. Както и Беларус и Русия.