ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куба с извънредни мерки заради петролната блокада ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22242485 www.24chasa.bg

Стадионът на "Добруджа" с осветление като на "Арсенал" и "Манчестър Юнайтед"

1796

Стадионът на последния в елита " Добруджа" вече има осветление, и то от най-високо ниво. Спортното съоръжение е оборудвано с високотехнологична LED система от Musco Light (САЩ) – същата, която осветява стадиони като „Емирейтс" на "Арсенал" и „Олд Трафорд" на "Манчестър Юнайтед".

„Една мечта на поколения фенове на "Добруджа" вече е факт. Стадион "Дружба" има осветление!

Днес направихме финален тест и резултатите са поразителни. Остават още малко довършителни работи, като възстановяване на пистата, под която минават част от кабелите.

Но най- важното е, че стадионът на "Добруджа" свети!

Това е високотехнологична LED система от Musco Light (САЩ) – същата, която осветява стадиони като „Емирейтс" и „Олд Трафорд". Стълбове, прожектори и електрически табла работят за равномерна, безопасна светлина – за тренировки, мачове и всички спортни моменти, които обичаме.

За мен лично това не е просто техника. Това е светлина за децата, за клуба, за всички, които обичат спорта в Добрич.

Да си пожелаем успешен полусезон и победи у дома! Само "Добруджа"!", написа кметът на Добрич Йордан Йорданов във фейсбук.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)