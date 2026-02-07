Пожар в шахта на "Герена" остави без ток целия стадион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" съобщи за сериозен проблем преди днешното домакинство на "Ботев" (Враца). Късно снощи в комуникационна шахта на стадион "Георги Аспарухов" е възникнал пожар, поради което няма ток в целия спортен обект.

"Левскари,

поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион "Георги Аспарухов" късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От снощи работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор „А".

Извиняваме се за неудобството