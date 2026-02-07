ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сапунката "Бекъм": Дейвид обядва с майка си, синът...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22242749 www.24chasa.bg

Пожар в шахта на "Герена" остави без ток целия стадион

2728
Снимка: Областна администрация София-град:

"Левски" съобщи за сериозен проблем преди днешното домакинство на "Ботев" (Враца). Късно снощи в комуникационна шахта на стадион "Георги Аспарухов" е възникнал пожар, поради което няма ток в целия спортен обект.

"Левскари,

поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион "Георги Аспарухов" късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От снощи работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор „А".

Извиняваме се за неудобството

Снимка: Областна администрация София-град:

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)