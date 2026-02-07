Илияна Йотова влезе в олимпийското село, засече се с германския си колега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на БОК Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано.

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на игрите и разговоря с Фейгин и треньора й Андрей Лутай.

Двамата президенти се снимаха с Александра Фейгин и Весела Лечева се снимаха пред олимпийските кръгове.

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото.

Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни.