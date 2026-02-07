Швейцарски дърводелец разплака Италия в олимпийското спускане, поставило антирекорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарецът Франьо фон Алмен ознаменува дебюта си на олимпийски игри със златен медал в най-престижната дисциплина в алпийските ски - спускането. 25-годишният състезател разплака домакините, като остави зад себе си двамата им фаворити Джовани Францони и Доминик Парис.

Фон Алмен дължи кариерата си на своите съселяни, които му събират пари, за да продължи кариерата си в ските. Той започва да работи като дъводелец, за да помага на близките си. И вече има световна титла в кариерата си.

Фон Алмен изпревари точно с 2 десети от секундата Францони и с 5 десети Парис, който имаше 6 победи на пистата "Стелвио" в кариерата си.

Суперфаворитът Марко Одермат (Швейцария) остана също на 2 десети, но от медала и сега трябва да се реваншира в супергигантския слалом и гигантския слалом.

Спускането постави и първия антирекорд на игрите. Само 36 скиори се престрашиха да карат на "Стелвио". На първото олимпийско спускане през 1948 година има над 120 състезатели. На последните игри в Пекин бяха 46.