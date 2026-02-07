В повторния си дебют начело на България Абонданца излиза срещу родната Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистките на България ще стартират срещу олимпийския шампион Италия в Лигата на нациите.

Това стана ясно, след като Международната волейболна федерация (FIVB) публикува пълната програма за дамите.

Съответно завърналият се за втори период начело на тима ни италианец Марчело Абонданца ще излезе срещу родината си при повторния си дебют.

Това ще стане в Бразилия (Бразилия) на 3 юни (сряда) от 22,30 часа българско време. След това националките ни ще се изправят последователно срещу отборите на Доминиканската република, домакините от Бразилия и Турция.

Във втория турнир от Лигата, който ще бъде в Тайланд, но все още няма обявен град домакин тимът на България ще стартира срещу силния тим на Полша. Срещата е на 17 юни (сряда) от 13,00 часа българско време. Следват мачове срещу Тайланд, Канада и Украйна.

В третата седмица от надпреварата съставът на националките ще играят в сръбската столица Белград. Там те ще започнат с мач срещу домакините. Двубоят е на 8 юли (сряда) от 21,00 часа българско време. След това България ще играе срещу Чехия, Франция и Германия.

Програма:

3 юни (сряда)

22,30 часа: Италия - БЪЛГАРИЯ

5 юни (петък)

22,30 часа: Доминиканска република - БЪЛГАРИЯ

6 юни (събота)

17,00 часа: Бразилия - БЪЛГАРИЯ

8 юни (понеделник)

00,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Турция

Седмица 2, Група 6 (в Тайланд)

17 юни (сряда)

13,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Полша

18 юни (четвъртък)

16,30 часа: Тайланд - БЪЛГАРИЯ

19 юни (петък)

16,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Канада

21 юни (неделя)

09,00 часа: БЪЛГАРИЯ - Украйна

Седмица 3, Група 7 (в Белград, Сърбия)

8 юли (сряда)

21,00 часа: Сърбия - БЪЛГАРИЯ

10 юли (петък)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Чехия

11 юли (събота)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Франция

12 юли (неделя)

17,30 часа: БЪЛГАРИЯ - Германия