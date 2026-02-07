Елизара Янева на финал в Порто, след като "върза 2 геврека" на хърватка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева се класира убедително за финала на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, разгроми хърватката Леа Бошкович с 6:0, 6:0 за 57 минути, или казано на тенис език ѝ "върза 2 геврека".

За титлата Янева ще играе с победителката от мача между номер 5 Лина Гьорческа (Република Северна Македония) и седмата поставена Фиона Кроули (САЩ).

Елизара Янева е спечелила три титли в турнирите за жени от ITF. Силната ѝ серия през сезона включва и второ място в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара), както и достигане до четвъртфиналите в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

С класирането си до финала миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос".