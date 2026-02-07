С човек по-малко от 18-ата минута "Спартак" взе точка срещу "Черно море" във варненското дерби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Спартак" игра над 70 минути с човек по-малко, но взе точка с 0:0 при гостуването си на "Черно море" в 67-ото дерби на Варна.

В 18-ата минута Мартин Георгиев фаулира измъкващия се сам срещу вратаря Максим Ковальов Асен Чандъров. Първо съдия №1 у нас Радослав Гидженов показа на бранителя само жълт картон, но бе привикан от колегите си от ВАР заради грешката си. Поправи се с червен цвят.

Като цяло наличието на футбол в мача може да бъде определено като резултата - нулево.

"Черно море" е 4-и с 34 точки, а "Спартак" - 12-и с 18.