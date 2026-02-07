Започна историческият сблъсък на България срещу Белгия за Купа "Дейвис" в Пловдив (Снимки, видео)

С много емоции беше съпроводено тържественото откриване на двубоя между България и Белгия за Купа "Дейвис" в зала "Колодрума" в Пловдив.
Атмосферата беше ентусиазирана, тъй като това е рядък международен отборен мач на наша земя.
За България в състава са Александър Василев и Илиян Радулов на сингъл, както и Пьотр Нестеров и Александър Донски за мача на двойки. Белгийците разчитат на Рафаел Колиньон и Александър Блоккс като водещи фигури.
Да подкрепят българския тим дайдоха Цветана Пиронкова, Христо Бонев - Зума, зам.-кметовете по спорт и екология на Пловдив Николай Бухалов и Иван Стоянов, вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев, почетният президент на федерацията Стефан Цветков.
За водещи съдии на стола са назначени Кели Раск от Великобритания и Кристиан Раск от Дания.
Двата отбора излязоха в 14 часа, а след това прозвучаха и химните на Белгия и на страната домакин.
Белгия също има своята фен група, които са облечени в свои национални дрехи, а на повечето лицата са боядисани в червено и жълто. Възторжената публика, както всяка друга по света, подкрепя горещо своя отбор.
