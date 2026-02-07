"Юнайтед" с 4-а поредна победа, една дели най-популярния фен на клуба от подстрижка след повече от година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" наистина изглежда като прероден, след като Рубен Аморим бе уволнен от мениджърския пост, а той бе поет от клубната легенда Майкъл Карик. Под ръководството на бившия халф "червените дяволи" записаха 4-ата поредна победа - 2:0 над "Тотнъм".

Брайън Мбемо разписа в 38-ата мин. Малко по-рано пък "Тотнъм" бе останал с 10 души, след като Кристиан Ромеро бе изгонен с директен червен картон. В 81-ата Бруно Фернандеш направи 2:0.

С победата "Юнайтед" се утвърди на 4-ото място във Висшата лига. Манчестърци събраха 44 точки, само 2 по-малко от третия "Астън Вила".

"Тотнъм" пък е 14-и с 29.

Успехът за "Юнайтед" означава, че съвсем скоро мъките на един фен на клуба може най-накрая да приключат. През октомври 2024 г. привърженикът на клуба Франк Илет се закани, че няма да се подстригва, докато любимците му не запишат 5 поредни победи. И всяка седмица се показва в социалната мрежа какво е прическата му. А тя, както се досещате, е ужасяваща.

Е, оттогава досега "Юнайтед" никога не е бил по-близо. Остава само да бие и през следващата седмица и Франк ще може да има отново нормална прическа.