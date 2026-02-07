Съпругата на Зографски пристига за подкрепа на олимпиадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съпругата на най-добрия ни скачач Владимир Зографски - Агнешка, ще дойде в Предацо, за да го подкрепя по време на олимпиадата. Българинът и полякинята сключиха брак през май 2019-а.

32-годишният Зографски вече направи първа официална тренировка на шанцата. Той зае осмото място в третите опити на първата тренировка за състезанието от нормална шанца на олимпиадата.

Най-добрият ни състезател прелетя 97 метра в третия си опит. В предните два записа 99 метра (13-о място) и 94,5 метра (28-о място).

В първия скок най-добър бе Щефан Крафт (Австрия). Във втория най-добър бе Феликс Хофман (Германия), а в третия Кристофер Ериксен Сундал (Норвегия).

В тренировката не се включиха суперфаворитът Домен Превц (Словения) и сънародниците му Анже Ланишек и Тими Зайц, Наоки Накамура (Япония), Анти Айгиро (Естония) и представителите на домакините Алекс Инсам, Джовани Бресадола и Франческо Чекон.

Влади сподели, че познава шанцата от лятното Гран при, но сега домакините са направили някакви промени. “Полетът е доста по-нисък. Разликата е, че тогава бях с контузия, сега всичко е наред. Всичко ще зависи най-много от условията и времето”, допълни самоковецът, който има 14-о място от олимпиадата в Пьонг Чанг.