"Лудогорец" обърна "Локо" на разораната нива в "Надежда" и продължава да гони "Левски"

"Лудогорец" се нуждаеше от обрат, за да спечели гостуването си в "Надежда" на "Локо" (Сф) с 3:1. Двубоят се игра на всичко друго, но не е и на терен за футбол. Въпреки предупрежденията и дадените препоръки от БФС за състоянието на тревното покритие, стадионът на "Локо" приличаше на разорана нива.

14-кратните шампиони на България изоставаха преди почивката, след като Спас Делев бе дал аванс за домакините.

През втората част обаче хегемонът взе своето и с голове на Ивайло Чочев, Петър Станич от дузпа и завърналия се в Разград Руан Круз стигна до успеха.

При 2:1 за шампионите Раян Бидунга пък бе изгонен с директен червен картон.

С успеха "Лудогорец" се изравни по точки с втория ЦСКА 1948 - по 40. С 4 повече, но и мач по-малко е лидерът "Левски".