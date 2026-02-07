Пламен Константинов и Мони Николов подчиниха пак шампиона на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск), чиято звезда е разпределителят на националния ни отбор по волейбол Мони Николов, подчини шампиона на Русия "Зенит" (Казан) и във втората среща от редовния сезон.

У дома "железничарите" се пребориха за труден успех с 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13) в мач от 23-ия кръг.

В първата среща Мони и съотборниците му биха с 3:1 в Казан.

Днес 19-годишният Николов записа 4 точки (3 аса).

"Локомотив" е трети в класирането с 19 победи, 4 загуби и 56 точки.

"Зенит" остана лидер с 22 победи, 2 загуби и 64 точки.

На втората позиция се нарежда "Зенит" (Санкт Петербург) с 19, 4, 58.