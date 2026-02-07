Александър Василев се бори докрай в Пловдив, но загуби от Колиньон в първия мач с Белгия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опитът надделя, все пак съперникът ми има победи над доста добри играчи, каза българският ни тенисист след двубоя

Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра в първия двубой за Купа "Дейвис" между България и Белгия в зала "Колодрума" в Пловдив. Така Белгия поведе с 1:0 победи срещу България.

Двубоят започна в полза на Василев, който още в първите минути вдигна публиката на крака с прецизните си удари.

Във втория сет нашето момче игра още по-агресивно и дори успя да реализира пробив след изключително изтощителен гейм, повеждайки с 3:2.

"За мен беше най-важно да се насладя на момента, тъй като шансовете ми бяха по-малко и мисля, че го направих. Опитът надделя, все пак той е играл повече от мен и има победи над доста добри играчи", каза българският ни тенисист след двубоя.

Младият и талантлив Александър Василев даде всичко от себе си и създаде няколко сериозни шанса за пробив, но не успя да ги преобразува в точки, които да обърнат хода на сета.

През септември 2025 г. България победи Финландия в Пловдив, което за първи път класира страната в Световната група на Купа "Дейвис".

Зала "Колодрума" в Пловдив беше почти пълна с над 3000 зрители, а за събитието дори беше изграден първият вътрешен клей корт в България специално за домакинството.

Купа "Дейвис" продължава със сингъла на Илиян Радулов, който играе срещу Александър Блокс във втория мач. Радулов взе много оспорван първи сет.