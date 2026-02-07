ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арбелоа: "Реал" още не е в пикова форма

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22244541 www.24chasa.bg

Александър Василев се бори докрай в Пловдив, но загуби от Колиньон в първия мач с Белгия

Мая Вакрилова

[email protected]

1924
Младият Александър Василев загуби, но се представи достойно на Купа "Дейвис" Снимка: Мая Вакрилова

Опитът надделя, все пак съперникът ми има победи над доста добри играчи, каза българският ни тенисист след двубоя

Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра в първия двубой за Купа "Дейвис" между България и Белгия в зала "Колодрума" в Пловдив. Така Белгия поведе с 1:0 победи срещу България.

Двубоят започна в полза на Василев, който още в първите минути вдигна публиката на крака с прецизните си удари.

Във втория сет нашето момче игра още по-агресивно и дори успя да реализира пробив след изключително изтощителен гейм, повеждайки с 3:2.

"За мен беше най-важно да се насладя на момента, тъй като шансовете ми бяха по-малко и мисля, че го направих. Опитът надделя, все пак той е играл повече от мен и има победи над доста добри играчи", каза българският ни тенисист след двубоя.

Младият и талантлив Александър Василев даде всичко от себе си и създаде няколко сериозни шанса за пробив, но не успя да ги преобразува в точки, които да обърнат хода на сета.

През септември 2025 г. България победи Финландия в Пловдив, което за първи път класира страната в Световната група на Купа "Дейвис".

Зала "Колодрума" в Пловдив беше почти пълна с над 3000 зрители, а за събитието дори беше изграден първият вътрешен клей корт в България специално за домакинството.

Купа "Дейвис" продължава със сингъла на Илиян Радулов, който играе срещу Александър Блокс във втория мач. Радулов взе много оспорван първи сет.

Купа "Дейвис" продължава със сингъла на Илиян Радулов
Купа "Дейвис" продължава със сингъла на Илиян Радулов Снимка: Мая Вакрилова
Кметът на Пловдив присъстваше на събитието в зала "Колодрума"
Кметът на Пловдив присъстваше на събитието в зала "Колодрума" Снимка: Мая Вакрилова
Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра
Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра Снимка: Мая Вакрилова
Белгия поведе с 1:0 победи срещу България.
Белгия поведе с 1:0 победи срещу България. Снимка: Мая Вакрилова
Александър Василев раздаваше автографи на малките си фенове
Александър Василев раздаваше автографи на малките си фенове Снимка: Мая Вакрилова

Младият Александър Василев загуби, но се представи достойно на Купа "Дейвис"
Купа "Дейвис" продължава със сингъла на Илиян Радулов
Кметът на Пловдив присъстваше на събитието в зала "Колодрума"
Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра
Белгия поведе с 1:0 победи срещу България.
Александър Василев раздаваше автографи на малките си фенове

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)