Александър Василев се бори докрай в Пловдив, но загуби от Колиньон в първия мач с Белгия

Опитът надделя, все пак съперникът ми има победи над доста добри играчи, каза българският ни тенисист след двубоя
Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра в първия двубой за Купа "Дейвис" между България и Белгия в зала "Колодрума" в Пловдив. Така Белгия поведе с 1:0 победи срещу България.
Двубоят започна в полза на Василев, който още в първите минути вдигна публиката на крака с прецизните си удари.
Във втория сет нашето момче игра още по-агресивно и дори успя да реализира пробив след изключително изтощителен гейм, повеждайки с 3:2.
"За мен беше най-важно да се насладя на момента, тъй като шансовете ми бяха по-малко и мисля, че го направих. Опитът надделя, все пак той е играл повече от мен и има победи над доста добри играчи", каза българският ни тенисист след двубоя.
Младият и талантлив Александър Василев даде всичко от себе си и създаде няколко сериозни шанса за пробив, но не успя да ги преобразува в точки, които да обърнат хода на сета.
През септември 2025 г. България победи Финландия в Пловдив, което за първи път класира страната в Световната група на Купа "Дейвис".
Зала "Колодрума" в Пловдив беше почти пълна с над 3000 зрители, а за събитието дори беше изграден първият вътрешен клей корт в България специално за домакинството.
Купа "Дейвис" продължава със сингъла на Илиян Радулов, който играе срещу Александър Блокс във втория мач. Радулов взе много оспорван първи сет.