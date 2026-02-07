ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арбелоа: "Реал" още не е в пикова форма

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22244556 www.24chasa.bg

МОК възстановява Русия в близките месеци

Георги Банов

3036
Организацията, ръководена от Кърсти Ковънтри, ще възстановява Русия.

Русия може да бъде възстановена от МОК в най-близко време, твърди "Ню Йорк Таймс", като се позовава на свои източници от сесията на организацията в Милано.

Най-яростен защитник на руснаците е бил президентът на ските Йохан Елиаш, според когото при наличието на толкова конфликти по света няма как да бъде наказана само Русия. "Не трябва да бъдем политическа организация", категоричен бил той.

Елиаш е бил подкрепен и от шефа на паралимпийския комитет Ендрю Парсънс. "Бойкотите никога не са водели нещо смислено. Наказанията се отразяват само на спортистите и нищо не променят в политиката", допълнил той.

Организацията, ръководена от Кърсти Ковънтри, ще възстановява Русия.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)