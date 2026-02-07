МОК възстановява Русия в близките месеци

Русия може да бъде възстановена от МОК в най-близко време, твърди "Ню Йорк Таймс", като се позовава на свои източници от сесията на организацията в Милано.

Най-яростен защитник на руснаците е бил президентът на ските Йохан Елиаш, според когото при наличието на толкова конфликти по света няма как да бъде наказана само Русия. "Не трябва да бъдем политическа организация", категоричен бил той.

Елиаш е бил подкрепен и от шефа на паралимпийския комитет Ендрю Парсънс. "Бойкотите никога не са водели нещо смислено. Наказанията се отразяват само на спортистите и нищо не променят в политиката", допълнил той.