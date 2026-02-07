Треньорът на "Лудогорец": Играчите заслужават по-добри терени от този в "Надежда"

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо държеше да се оплаче първо от състоянието на терена на стадиона след победата 3:1 над "Локо" (Сф). Теренът в "Надежда" бе в окаяно състояние.

"Първо трябва да кажа, че играчите на двата отбора заслужават нещо много по-добре от този терен. Първото полувреме не бе достатъчно добре, нямахме достатъчно агресия. През втората част стартирахме добре, изравнихме, водехме играта и заслужено победихме. Смените оказаха своето положително влияние. Ивайло Чочев стартира от първата минута и вкара, което ме радва", каза норвежкият специалист.

"Футболът е спорт, при който трябва да се нагаждаш към условията. Тактиката е важна, както и интензитета. Ние обичаме да играем мачове, които са важни. Имаме много такива, които ни предстоят. Гледаме само следващия двубой и ще се опитаме да се подготвим", добави той.

"Ние имаме футболисти, които се връщат от контузии и все още имат какво да наваксат, за да се върнат към нивото си. Най-радващо е, че имаме нападатели, които могат да вкарват попадения. Щастлив съм за Руан, той е много умен футболист, вкара красив гол, имаше своето влияние", завърши Хьогмо.