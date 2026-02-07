ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арбелоа: "Реал" още не е в пикова форма

1356
СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа заяви, че отборът още не е достигнал пиковата си форма. Той каза това преди гостуването на "Валенсия" в неделя от поредния кръг на Ла Лига.

Арбелоа приключва първия си месец начело на тима, а "белите" са втори във временното класиране.

"Фокусиран съм върху работата си. Големите отбори правят нещата така, че да спечелят. Ние трябва да можем да правим по няколко неща едновременно и да мислим по този начин. Това се постига с много упорита работа", каза Арбелоа.

"Утре ни предстои тежък мач, но цяла седмица сме работили върху това да подобрим всеки аспект от играта си. Все още не сме в пикова форма", добави Арбелоа.

След 22 кръга в испанското първенство "Реал" е на второ място с 54 точки, на една зад лидера "Барселона". 

СНИМКА: РОЙТЕРС

