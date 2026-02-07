За 6 мин "Левски" размаза "Ботев" (Вр) и пак дръпна 7 точки на върха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" записа първа победа за новата година. На "Герена" "сините" победиха 3:1 "Ботев" (Враца).

Успехът столичани извоюваха в рамките на 6 мин. Между 47-ата и 53-ата мин играчите на Хулио Веласкес решиха всичко в срещата. Първо едно от новите попълнения Хуан Переа, който стартира като титуляр на върха на атака вместо Мустафа Сангаре, откри.

3 мин по-късно Майкон показа бразилска самба, потанцува с топката в наказателното поле на съперника и удвои. В 53-ата другото ново попълнение в състава на "Левски" Армстронг Око-Флекс направи резултата класически.

Почетното попадение за гостите вкара юношата на "сините" Мартин Петков в 58-ата мин.

По този начин играчите на Хулио Веласкес отново имат 7 точки аванс на върха пред преследвачите си "Лудогорец" и ЦСКА 1948. "Сините" са с актив от 47 пункта.

Следващият мач на "Левски" е именно срещу разградския хегемон в 1/4-финален мач от купата на България. Двубоят е в сряда. Преди няколко дни "сините" паднаха от Лудогорец" в спора за суперкупата на страната 0:1.