Национал с асистенция за победа на "Амед" в Турция

Българският национал Здравко Димитров направи силен дебют за новия си отбор "Амед" като титуляр, който се наложи над "Пендик" с 2:0 в турската втора дивизия. В 60-ата мин крилото ни подаде на сенегалския нападател Мбайе Диан, който вкара второто попадение за успеха. Десетина минути по-рано Адама Траоре бе открил резултата.

Димитров започна като титуляр и бе сменен в 81-вата минута от Феликс Афена-Гиян. Той влезе в игра за първи път за отбора при победата над "Адана Демирспор" със 7:0 миналия уикенд, но тогава влезе като резерва през второто полувреме.

"Амед" е лидер в класирането на първенството и се бори за директна промоция в турския елит, като води с две точки пред втория "Ерок".