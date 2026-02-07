ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху ще се срещне с Тръмп във Вашингтон за пре...

Национал с асистенция за победа на "Амед" в Турция

Здравко Димитров е в средата при радостта след гола Снимка: instagram.com/amedskofficial/

Българският национал Здравко Димитров направи силен дебют за новия си отбор "Амед" като титуляр, който се наложи над "Пендик" с 2:0 в турската втора дивизия. В 60-ата мин крилото ни подаде на сенегалския нападател Мбайе Диан, който вкара второто попадение за успеха. Десетина минути по-рано Адама Траоре бе открил резултата.

Димитров започна като титуляр и бе сменен в 81-вата минута от Феликс Афена-Гиян. Той влезе в игра за първи път за отбора при победата над "Адана Демирспор" със 7:0 миналия уикенд, но тогава влезе като резерва през второто полувреме.

"Амед" е лидер в класирането на първенството и се бори за директна промоция в турския елит, като води с две точки пред втория "Ерок".

