Норвежка надскочи суперфаворитката Ника Превц на олимпиадата

Шампионката Стрьом лети към златото.

Първата сериозна сензация на олимпиадата стана факт в женския ски скок. Словенката Ника Превц имаше 13 победи за световната купа този сезон и в нито един старт не бе излизала от тройката, а сега остана без титла от най-важното състезание.

Норвежката Ана Один Стрьом закова два скока над 100 метра и спечели златото. Ника остана на мижавите 1,1 точки от нея, което за скоковете не е разлика. Трета остана японката Назоки Маруяма.

Стрьом има само 3 победи за световната купа през кариерата си, а миналия сезон остана 80-а в класирането. През този записа две втори и три трети места, без нито една победа.

Шампионката Стрьом лети към златото.
