Веласкес: Накрая ще се види къде ще е "Левски"

Искаме да се подобряваме всеки ден, а кой ще бъде първи, втори и трети, ще видим накрая. Аз съм изключително горд с моите футболисти. Колективно и индивидуално се опитваме да ставаме все по-добри. В края на май ще видим какво сме постигнали.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес след успеха 3:1 над "Ботев" (Враца) в първия мач за новата година. С победата "сините" запазиха преднината си от 7 точки на върха в класирането пред ЦСКА 1948 и "Лудогорец".

Веласкес разкри също така, че Кристиан Макун е отпаднал от групата на мача заради мускулна травма, която е получил в петъчната тренировка на "сините".

Треньорът обаче не очаква венецуелецът да отсъства дълго и най-вероятно той ще се завърне за битката за купата на България срещу "Лудогорец". Битката от 1/4-финалите е в Разград на 11 февруари от 18 ч.