Азиатците обраха медалите на "Биг еър" в сноуборда

Азиатците доминираха напълно финала на сноуборд в дисциплината "биг еър" на олимпиадата. Титлата спечели японецът Кира Кимура, който единствен мина 90 точки в един от опитите си, следван от сънародника си Риома Кимата. Бронзът остана за китаеца Имин Су.

От 12 финалисти 9 бяха от региона на Азия и Океания. Четирима бяха японци, трима - от Нова Зеландия и по един от Китай и Австралия. Северна Америка бе представена от САЩ и Канада, а единственият европеец бе представителя на домакините Ян Матеоли, който остана пети.