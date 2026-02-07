ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Минчо Празников половин век си “говорил” с небето,...

Азиатците обраха медалите на "Биг еър" в сноуборда

Кира Кимура е някъде във въздуха на финала.

Азиатците доминираха напълно финала на сноуборд в дисциплината "биг еър" на олимпиадата. Титлата спечели японецът Кира Кимура, който единствен мина 90 точки в един от опитите си, следван от сънародника си Риома Кимата. Бронзът остана за китаеца Имин Су.

От 12 финалисти 9 бяха от региона на Азия и Океания. Четирима бяха японци, трима - от Нова Зеландия и по един от Китай и Австралия. Северна Америка бе представена от САЩ и Канада, а единственият европеец бе представителя на домакините Ян Матеоли, който остана пети.

