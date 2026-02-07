Малена Замфирова срещу лидерката за световната купа в квалификацията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малена Замфирова стартира квалификацията в паралелния гигантски слалом срещу италианката Елиза Кафонт. Кафонт е лидерка в световната купа и спечели единия от стартовете в Банско. Двете са в осма серия, като Малена стартира по синьото трасе. Малко след тях в 10-а серия е Естер Ледецка (Чехия), като олимпийската шампионка ще кара по синьото трасе срещу австрийката Мартина Анкеле. В пета пък е другата фаворитка Шейен Лох (Германия).

При мъжете Радослав Янков е в четвърта серия по червеното трасе срещу словенеца Тим Мастняк. След него веднага по същото ще стартира и Тервел Замфиров срещу Фабиан Обман (Австрия). Александър Кръшняк ще е по синьото трасе в предпоследната 15-а серия срещу Кристоф Млинарик (Чехия).

След първото спускане се оформят двойките за второто спускане според класирането. Първите 16 влизат в елиминациите.

Малена е изкарала леко вирусно заболяване, но вече е възстановена, обясни старши треньорът ни Георги Атанасов, но вече е напълно възстановена.

За разлика от световните купи трасето на олимпиадата било доста по-дълго.