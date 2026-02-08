Програма на българското участие на олимпиадата в Милано/Кортина (Инфографика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското участие на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина (Италия) стартира днес. Предлагаме ви пълната програма по дни и часове на 20-те ни представители в най-високия спортен форум (като някои часове важат при класирането на наши състезатели в следващи етапи на надпреварата).

Първи започват биатлонистите Малена Замфирова, Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк, с които са свързани най-големите ни надежди за медал.

За последно България имаше медал от зимна олимпиада преди 20 г. в Торино, където Евгения Раданова стигна до среброто на 500 метра в шорттрека.