Чепеларе отбелязва 28 г. от олимпийската титла на Екатерина Дафовска

Община Чепеларе ще отбележи 28 години от спечелването на единствения за България златен олимпийски медал от зимна олимпиада – този на Екатерина Дафовска от игрите в Нагано '98 (Япония).

Родената в родопския град състезателка триумфира в индивидуалната дисциплина на 15 км на 9 февруари.

Тази година, празникът ще се отбележи в два дни и на две локации.

ПРОГРАМА:

08.02.2026г. /неделя/ - връх „Мечи чал"* - състезания по сноуборд и ски алпийски дисциплини.

09:30ч. – регистрация на участници в състезанията по ски алпийски дисциплини и сноуборд.

10:00ч. - начало на състезанията по сноуборд с категории:

U9, U11, U13, U15, юноши/девойки, мъже/жени

Награждаване.

Състезанията по ски алпийски дисциплини започват веднага след приключването на състезанията по сноуборд.

Категориите за ски алпийски дисциплини са U10, U12, U14 и U16.

Награждаване.

09.02.2026г. /понеделник/ - площад „Олимпийски"

10:15ч. – откриване на Зимен Олимпийски ден.

Приветствие от кметът на Община Чепеларе – Боран Хаджиев.

10:30ч. – Щафетни игри с децата от Детска градина Чепеларе и Детска Градина с. Павелско. Награждаване.

10:30ч. – Състезание по ориентиране за всички желаещи деца. Награждаване.

/в Градска градина ще бъдат изградени трасета за различните категории момчета/момичета 10г., 12г. и 14г./

11:00ч. – Шафетни игри с децата 1-10 клас от СУ "Васил Дечев", ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров", ОУ „Цар Симеон I" с. Павелско и ЦНСТ с. Павелско.