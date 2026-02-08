В 11 часа стартира квалификацията на сноубордистите (на живо)

Точно в 11 часа започна квалификацията в паралелния гигантски слалом в сноуборда - един от стартовете, които се очакват с най-голям интерес в България заради участието на цели четирима наши представители, които са сред елита в този спорт.

Трасето е изключително дълго, като се взема за над 40 секунди. На световните купи е около 30.

Първа започва Малена Замфирова. След приключването на първото спускане при дамите започват мъжете. Радо Янков е в четвърта серия, веднага след него е Тервел Замфиров, а в предпоследната 15-а е Александър Кръшняк.

Малена ще бъде подкрепена от майка си Доротея. На трибуните е председателят на БОК Весела Лечева, шефът на ските Цеко Минев и заместникът му Георги Бобев, както и много българи, които са в Италия на ски.