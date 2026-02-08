БФС отвърна на Домусчиев: Не решаваме под натиск в социалните медии

С официална позиция БФС отвърна на собственика на "Лудогорец" Кирил Домусчиев, който поиска дипломите на членовете на лицензионната комисия и оставката им заради състоянието на терените у нас. Ето и официлната позиция на съюза:
Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи.
Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове.
Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.
Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.
Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове.