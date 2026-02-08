Непоказвани фланелки на Христо Стоичков в неговата зала на славата за 60-ата му годишнина

Зала на славата „Христо Стоичков" ще отбележи 60 години от рождението на най-успешния български футболист Христо Стоичков с откриването на специална обновена експозиция. Изложбата ще бъде официално представена днес от 11:00 часа в музея, носещ името на легендарния №8.

По повод юбилея посетителите ще могат да видят уникални фланелки на Камата, част от които се показват за първи път, както и значително обновена част от експонатите на улица „Сребърна" 2. Новата експозиция проследява ключови моменти от кариерата на легендата на Барселона и ЦСКА – от националния отбор и клубните му успехи до най-емблематичните му индивидуални отличия.

В рамките на събитието ще бъде обявен и футболен турнир по случай 60-годишнината на Христо Стоичков, който ще се организира от „Български футболни турнири". Надпреварата ще даде възможност на любители на футбола от различни възрасти да отдадат почит към едно от най-големите имена в историята на българския спорт. Турнирът ще се проведе в осем града в страната, а най-добрите отбори ще се класират за големия финал в Обзор. Победителят в турнира ще получи сериозна награда, напълно отговаряща на мащаба и името на Христо Стоичков.

Юбилейната експозиция е част от инициативите на Зала на славата „Христо Стоичков", с които се съхранява и популяризира наследството на Христо Стоичков -символ не само на спортни успехи, но и на национална гордост.