Радостина Славова с бронз на Европейската купа по фристайл сноуборд

Радостина Славова е трета във Freestylerz Euro Rail Jam на Витоша, австриец и французойка триумфираха в атрактивното шоу на Меча поляна.

С много емоции и адреналин премина Freestylerz Euro Rail Jam на специално изграденото трасе във „Витоша сноупарк". Събитието бе историческо за страната ни, тъй като за първи път България бе домакин на кръг от Европейската купа по фристайл, превръщайки София в ключова точка на световната сноуборд сцена.

Международното състезание събра на едно място едни от най-добрите райдъри от Европа, които показаха впечатляващи трикове и високо професионално ниво на каране. Надпреварата се проведе при отлична организация и премина напълно „безаварийно", като участниците и публиката се насладиха на динамични серии и истински спортен дух.

Успешният дебют на това престижно състезание от календара на FIS (Международната федерация по ски) отваря нова страница за развитието на фристайл дисциплините в региона.

След оспорвана битка и силни изпълнения, победител в мъжката категория стана Леон Гьотъл (Австрия) с резултат от 44.00 точки, а при жените първото място завоюва Зое Рофи (Франция), която постигна 35.65 точки. Изключителен повод за гордост е и представянето на българката Радостина Славова, която се качи на почетната стълбичка със завоюваното трето място с 24.63 т.

Freestylerz Euro Rail Jam доказа, че Витоша има потенциала да приема събития от най-висок ранг, а българската публика показа, че има огромен апетит за още зрелищни екстремни прояви. Надпреварата за Европейската купа по сноуборд бе част от инициативата "София - европейска столица на спорта".