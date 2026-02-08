ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изборите за президент решават дали Флик ще остане ...

ПСЖ сяда на преговори с Луис Енрике

СНИМКА: РОЙТЕРС

Ръководството на "Пари Сен Жермен" е започнало преговори за продължаване на договора със старши треньора Луис Енрике.

Настоящото споразумение на 55-годишния испански специалист е до края на сезон 2026/27.

Страните обсъждат нов контракт, който ще бъде валиден до лятото на 2030 г. Подробности за бъдещия договор, включително финансовите условия, все още не се разкриват.

Енрике пое парижкия клуб през лятото на 2023 г. Под негово ръководство ПСЖ спечели два пъти френската лига и купа на Франция, три пъти суперкупата на Франция, както и Шампионската лига, суперкупата на УЕФА и междуконтиненталната купа.

Този сезон ПСЖ има 48 точки след 20 мача и е втори в Лига 1.

