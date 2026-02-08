ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изборите за президент решават дали Флик ще остане ...

Италиански скиор посвети медала си починал съотборник и приятел

Джовани Францони Снимка: Ройтерс

Италианският алпийски скиор Джовани Францони посвети сребърния медал, който спечели на олимпийските игри в Милано и Кортина вчера (в спускането), на покойния си приятел Матео Францозо.

Францони почина през септември 2025 г. на 25-годишна възраст. Трагедията се случи по време на тренировка по спускане в Чили. Той се удари челно във ветрозащитна преграда, което доведе до тежка травматична мозъчна травма и мозъчен оток, които се оказаха фатални.

„Сбъднах една мечта. Посвещавам му този медал", каза Францони.

Джовани Францони Снимка: Ройтерс

