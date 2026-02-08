ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изборите за президент решават дали Флик ще остане треньор на "Барселона"

Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на "Барселона" Ханзи Флик може да напусне клуба в края на сезона. Решението ще зависи от резултата от президентските избори, които ще се проведат на 15 март, съобщават в Испания.

Германският специалист е част от екипа на настоящия президент Жоан Лапорта. Флик е готов да подпише нов договор, само ако Лапорта бъде преизбран.

Отбелязва се, че един от кандидатите от другите кандидати за президент - Виктор Фонт, иска да задържи Флик, ако спечели изборите.

Флик е начело на Барселона от май 2024 г. В първия си сезон той спечели Примера дивисион, купата и суперкупата на Испания.

Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

