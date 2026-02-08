ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изборите за президент решават дали Флик ще остане ...

Зверско падане на глава сложи край на кариерата на Линдзи Вон, хеликоптер я откара в болница

Георги Банов

Линдзи Вон се разби на олимпийското спускане.

Олимпийската кариера на Линдзи Вон приключи с невероятно тежко падане на пистата "Олимпия Тофане". 1-годишната скиорка се опита да вземе медал на един крак, след като миналата седмица скъса кръстна връзка на естественото си коляно, след като преди 6 години смени другото с титаниево.

Вон остана да лежи на пистата, като спасителните екипи се хвърлиха към нея. По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13.  При падането тялото и се завъртя и тя се приземи на глава. Медиците главно се опитаха да я стабилизират и изчакаха хеликоптера, който да я откара в болница.

В момента води друга американка Брийзи Джонстън.

