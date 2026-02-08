Тервел на олимпийски 1/4-финал, 2 стотни лишиха Малена от топ 8, и Радо Янков е аут (на живо)

Малена Замфирова, нейният брат Тервел и символът на българския алпийски сноуборд Радослав Янков участват в елиминациите по пътя към медалите от паралелния гигантски слалом на олимпиадата в Милано/Кортина.

16-годишната сензация Малена (10-а в квалификацията) драматично отпадна в 1/8-финалите срещу една от най-силните състезателки в момента Рамона Терезия Хофмайстер. Германката (7-а от пресявките) взе аванс в началото и нашето момиче изоставаше с 30 стотни на първата контрола. На втората те бяха 41. Последва мощна атака на Малена, която почти се изравни с Хофмайстер, но в крайна сметка финишира на мижавите 2 стотни от 29-годишната си конкурентка. Рамона Терезия е 4-кратна носителка на големия кристален глобус.

Подобен трилър с нещастен край имаше и за Радо Янков (13-и от квалификацията) в 1/8-финалите. На четвъртата си олимпиада чепеларецът изостана от канадеца Арно Годе на 39 стотни. Радо, който е единственият българин с голям кристален глобус от световната купа в зимните спортове, натисна, но с 11 стотни по-бърз се оказа противникът му.

5-ият от квалификацията Тервел Замфиров бе от щастливата страна срещу Елис Хубер (Германия), като го изпревари с 3 стотни (през по-голямата част водеше с повече), за да влезе в 1/4-финалите още при първото си участие на олимпийски игри.

В тях 20-годишният Замфиров, световен шампион в паралелния слалом от миналата година, ще срещне спрелия Янков Годе.

На трибуните са председателят на БОК Весела Лечева, шефът на ските Цеко Минев и заместникът му Георги Бобев, както и много българи, които са в Италия на ски или са дошли специално на олимпиадата.