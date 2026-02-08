Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианската премиерка Джорджа Мелони осъди днес протестиращите срещу Олимпиадата като "врагове на Италия" след станалите снощи сблъсъци на демонстранти със силите на реда в Милано, един от двата града домакини на игрите, и предполагаемите актове на саботаж по железопътната мрежа край Болоня, в централната част на Италия, предаде Ройтерс.

Инцидентите станаха в първия цял ден от състезанията на Зимните олимпийски игри, на които Милано, финансовата столица на Италия, е домакин, заедно с алпийския град Кортина, пише БТА.

Мелони похвали хилядите италианци, които според нея работят за гладкото протичане на Олимпиадата и представят положителната страна на Италия.

„Има и такива, които са врагове на Италия и на италианците, като демонстрират „срещу Олимпиадата" и гарантират, че тези кадри се излъчват по телевизионните екрани в цял свят. След като други прерязаха железопътните кабели, за да попречат на влаковете да тръгнат", написа тази сутрин Мелони в "Инстаграм".

„Още веднъж изразявам солидарност с полицията, Милано и всички, чиято работа ще бъде нарушена от тези престъпни банди", добави италианската премиерка, която оглавява дясна коалиция.