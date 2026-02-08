ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров срещу непознат американец на старта в Далас

Григор Димитров Снимка: facebook.com/NexoDallasOpen

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров ще се изправи срещу американеца Алекс Микелсен в първия кръг на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара, който започва утре.

21-годишният Микелсен заема 41-а позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров.

Двамата не са се срещали в официален двубой.

При успех срещу американеца Григор ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

Григор Димитров Снимка: facebook.com/NexoDallasOpen

