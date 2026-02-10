Как тенисът измести футбола в сърцето на новия ни спортен герой Димитър Кисимов

България има своя нов спортен герой, който обаче (все още) не обича да е в центъра на вниманието. Само на 17 години Димитър Кисимов стана първият наш тенисист с титла при юношите в откритото на Австралия.

На финала в Мелбърн състезателят на столичния клуб "Про спорт" и Конър Дойг от Южна Африка победиха 6:3, 6:4 представителите на домакините Имерали Ибраими и Куър Розе.

Така бе продължена традицията, след като миналия сезон Иван Иванов

спечели "Уимбълдън" и US Open (на финала срещу друг българин Александър Василев), стана №1 в ранглистата и бе определен за световен шампион от международната федерация.

Какъв е Димитър? Разговаряме с треньора му Манук Хиндлиян.

"По-скоро е интровертен. Дали му помага, или пречи? Определено има ситуации, в които е голям плюс, но и други, в които не е много лесно да се работи, защото той е човек, който обича да държи нещата у себе си.

Ако не го познаваш и не знаеш как подходиш и той не се отвори пред тебе,

би било по-трудно. Особено когато си има собствени проблеми и ги пази у себе си.

Опитва сам да се справя с тях. Но обикновено е доста спокоен, така бе и преди финала. Този характер има доста предимства, но и недостатъци.

Аз съм с него още от самото начало. Той е започнал с футбол като централен нападател в столичен частен клуб покрай баща си, но в един момент минава покрай Националната спортна академия, където сме ние, и преценява, че тенисът му е по-интересен. Просто така си е преценил. Така вече сме заедно 11 години.

Основното, върху което трябва да работим, е за сила и да е готов за това, които го очаква при мъжете. Плановете ни през следващия сезон са за участие в турнирите от "Големият шлем" при юношите и в тези от категория 500 и 300. Ще следваме програма 50:50, за да свикне с мъжкия тенис. Със сигурност има още какво да развиваме в играта му и във физиката", обяснява Хиндлиян.

При завръщането от Австралия шампионът бе посрещнат от от представители на 55-о СУ "Петко Каравелов" – София, заедно с директора Таня Иванчева.

Самият Димитър мечтае за титли от "Големият шлем", да стане поне №3 в света при мъжете като Григор Димитров (защо не и №1) и да играе в националния ни отбор за купа "Дейвис".

В новата ранглиста при юношите дебютантът в "Големият шлем" Кисимов е 21-и.

Както може да се предположи, младият талант

не е застрахован от контузии

и това се видя по време на участията му на турнири от най-висша категория в Америка точно преди откритото на Австралия. На неофициалното световно "Ориндж Боул" бе принуден да се откаже срещу Тайс Бохард (Нид) на осминафинала заради проблем в лакътя. Преди това Кисимов бе финалист на турнира от категория 300 в Брейдентън (Флорида). Точно там навремето направи легендарната си академия треньорът на шампиони Ник Болетиери.

Димитър е осигурен откъм екипировка, като играе с ракети HEAD и ASICS. За клуба "Про спорт" може да се говори само със суперлативи заради школата. А Манук Хиндлиян има и с какво друго да се похвали. Той е човекът с огромната заслуга Адриан Андреев да стане шампион за юноши в откритото на САЩ през 2018 г