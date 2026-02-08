ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила с...

6-а олимпийска титла за Клаебо, Матиканов 62-и в скиатлона, Пешков не завърши

Йоханес Клаебо Снимка: Ройтерс

Норвежецът Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в скиатлон на 20 километра (10 километра класически стил + 10 километра свободен стил) от програмата на игрите в Милано/Кортина. Това е 6-о злато от най-високия спортен форум за 29-годишния хегемон в този зимен спорт.

Руснакът Савели Коростельов (с неутрален статут) и французинът Юго Лапалус останаха на 3,6 и 4,3 секунди от Клаебо съответно за сребърен и бронзов медал.

В днешното състезание участие взеха и двама български скибегачи - Марио Матиканов и Даниел Пешков.

Марио Матиканов финишира на 62-ро място от 64 завършили, като е на 7,53,4 минути от Клаебо. Даниел Пешков се движеше на 56-о място до смяната на ските, но приключи участието си в началото на свободния стил.

Йоханес Клаебо Снимка: Ройтерс

