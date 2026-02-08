ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила с...

Бранител се завърна в "Ботев"

1668
Антоан Конте Снимка: сайт на "Ботев" (Пд)

Защитникът Антоан Конте официално отново е играч на "Ботев" (Пловдив). 32-годишният национал на Гвинея пристига като свободен агент, след като разтрогна договора си с турския "Ъъдър".

"Канарчетата" продадоха Конте в южната ни съседка преди година. През този сезон той записа общо 15 мача за досегашния си тим. Любопитен факт, е че през седмицата Конте отбеляза две попадения за "Ъъдър" при победата с 6:0 над "Анталияспор" в мач от турнира за купата на Турция.

Конте игра за "Ботев" от лятото на 2023 година до началото на 2025. За пловдивчани той записа общо 42 мача.

