България загуби от Белгия на Купа "Дейвис" в Пловдив

Българската двойка Донски и Нестеров вдигнаха на крака цялата публика, но не успяха да се преборят срещу белгийците

България загуби от Белгия за класиране в елитното ниво на мъжкия отборен турнир за Купа "Дейвис", който се проведе в Пловдив. В третия мач от сблъсъка Александър Донски и Пьотр Нестеров отстъпиха с 6:7(5), 6:7(3) на Сандер Жил и Йоран Флиген. Така българският тим не успя да се пребори за място сред най-добрите, а Белгия победи в срещата, повеждайки с 3:0.

Белгийската двойка Жил и Флиген спечелиха първия сет с 7:6(5), а тайбрекът беше изключително оспорван. Във втория сет българите вдигнаха на крака цялата публика и направиха обрат от 1:3 до 4:3 и дори сервираха за 5:3, но допуснаха пробив.

В събота Александър Василев и Илиян Радулов загубиха първите два мача на сингъл. Василев отстъпи с 0:2 сета пред Рафаел Колиньон, а Радулов взе сет, но загуби с 1:2 от Александър Блокс.