ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22248492 www.24chasa.bg

Илия Груев с първи индивидуален приз във Висшата лига

5308
Илия Груев получи аркада срещу "Нотингам" (след удар от съотборника си Калвърт-Люин), но доигра мача. Снимка: "Лийдс"

Българският национал Илия Груев заслужи първия си индивидуален приз в най-силното първенство на света - английската Висша лига.

25-годишният халф бе избран от феновете на "Лийдс" за №1 в домакинския мач срещу "Нотингам Форест", спечелен с 3:1. Груев определено направи най-силния мач в кариерата си, и то не само заради двете си асистенции.

Илия събра внушителните 63 процента от вота. Защитникът Джейдън Богъл, на когото Груев асистира майсторски за 1:0, е втори с 14 процента, а Брендън Арънсън и Габриел Гудмундсон са трети с 6 процента.

От началото на сезона Груев има 16 мача и 3 асистенции за "Лийдс" във Висшата лига.

Илия Груев получи аркада срещу "Нотингам" (след удар от съотборника си Калвърт-Люин), но доигра мача. Снимка: "Лийдс"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)