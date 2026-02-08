Илия Груев с първи индивидуален приз във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Илия Груев заслужи първия си индивидуален приз в най-силното първенство на света - английската Висша лига.

25-годишният халф бе избран от феновете на "Лийдс" за №1 в домакинския мач срещу "Нотингам Форест", спечелен с 3:1. Груев определено направи най-силния мач в кариерата си, и то не само заради двете си асистенции.

Илия събра внушителните 63 процента от вота. Защитникът Джейдън Богъл, на когото Груев асистира майсторски за 1:0, е втори с 14 процента, а Брендън Арънсън и Габриел Гудмундсон са трети с 6 процента.

От началото на сезона Груев има 16 мача и 3 асистенции за "Лийдс" във Висшата лига.