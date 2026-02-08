ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22248709 www.24chasa.bg

Тервел Замфиров е 5-ият българин с медал от зимна олимпиада

6688
Тервел Замфиров (вдясно), кореецът Ким и австриецът Бенямин Карл (в средата) са захапали медалите си. Снимка: Ройтерс

С бронза си в паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на игрите в Милано/Кортина Тервел Замфиров стана 5-ият българин с медал от зимна олимпиада.

Екатерина Дафовска донесе единствената ни титла с триумфира си в индивидуални дисциплина на 15 километра в биатлона през 1998-а в Нагано (Япония).

Първият медал за България печели през 1980-а Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра.

Единственият спортист с повече от един медал е Евгения Раданова. В шорттрека тя има сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро на 500 метра от Торино 2006.

С бронз може да се похвали и Ирина Никулчина в преследването на 10 километра в биатлона от Солт Лейк Сити 2002.

Благодарение на Тервел България вече има общо 7 медала от зимни игри - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.

Тервел Замфиров (вдясно), кореецът Ким и австриецът Бенямин Карл (в средата) са захапали медалите си. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)