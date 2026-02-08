Тервел Замфиров е 5-ият българин с медал от зимна олимпиада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С бронза си в паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на игрите в Милано/Кортина Тервел Замфиров стана 5-ият българин с медал от зимна олимпиада.

Екатерина Дафовска донесе единствената ни титла с триумфира си в индивидуални дисциплина на 15 километра в биатлона през 1998-а в Нагано (Япония).

Първият медал за България печели през 1980-а Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра.

Единственият спортист с повече от един медал е Евгения Раданова. В шорттрека тя има сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро на 500 метра от Торино 2006.

С бронз може да се похвали и Ирина Никулчина в преследването на 10 километра в биатлона от Солт Лейк Сити 2002.

Благодарение на Тервел България вече има общо 7 медала от зимни игри - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.