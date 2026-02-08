Биатлонът стартира с 16-о място в смесената щафета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското участие в биатлона на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина стартира с 16-о място в смесената щафета.

В Антхолц участваха 21 квартета.

Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона.

Тодев използва 4 и изостана, за да предаде 20-и на Илиев. Ветеранът ни опита с бърза стрелба да скъси дистанцията, но едва избегна наказателна обиколка, използвайки всичките си 16 патрона за 10-те мишени при двете стрелби.

Най-добре се представи Христова, която пое 19-а щафетата от Владо. Тя използва само 2 допълнителни патрона и демонстрира добро бегово темпо. Лора, която се нареди 8-а в класирането за трети пост, предаде 15-а.

Накрая Тодорова на първата си стрелба имаше нужда от 3 партона, след което на втората повали всичките мишени и финишира 16-а.

Златото е за Франция, следвана от Италия и Германия.