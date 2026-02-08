България загуби от Белгия на купа "Дейвис" в Пловдив, но момчетата ни оставиха сърцата си на корта (обзор)

България отстъпи на Белгия в двубоя от купа "Дейвис", игран този уикенд в Пловдив, но българските тенисисти оставиха сърцата си на корта и играха достойно срещу опитния си съперник.

Въпреки огромното желание и подкрепата от трибуните, националният ни отбор не успя да надделее в решаващите срещи в събота и неделя. След два загубени сингъла на Александър Василев и Илиян Радулов в първия ден и поражение в драматичния мач на двойки в неделя, белгийците си осигуриха продължаване напред в квалификациите за Световната група.

Срещата се проведе в зала "Колодрума", където специално за събитието бяха изградени клей кортове. Пловдив за първи път прие двубой от Купа "Дейвис" на такова ниво, а атмосферата през двата дни беше повече от достойна за престижния турнир. През септември 2025 г. България победи Финландия в Пловдив, което за първи път класира страната в Световната група на купа "Дейвис".

Да подкрепят българския тим в залата дойдоха редица популярни личности и официални гости - Цветана Пиронкова, легендата на българския футбол Христо Бонев-Зума, зам.-кметовете на Пловдив по спорт и екология Николай Бухалов и Иван Стоянов, вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев, почетният президент на федерацията Стефан Цветков, кметът на Пловдив Костадин Димитров, както и министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев.

За водещи съдии на стола бяха назначени Кели Раск от Великобритания и Кристиан Раск от Дания.

Двата отбора излязоха точно в 14 часа в събота, а след това прозвучаха и химните на Белгия и на страната домакин. Последваха горещи ритми от танцьорите на ансамбъл "Тракия".

Белгия също имаше своята фен група, които бяха облечени в национални дрехи, а на повечето лицата бяха боядисани в червено и жълто. Те неуморно подкрепяха своя отбор и през двата дни.

В първия ден от Купа "Дейвис" се изиграха двата мача на сингъл, които се оказаха ключови за развоя на сблъсъка. Българският отбор, заложил на младия ни състав, показа желание и борбеност, но белгийските тенисисти демонстрираха надмощие и опит в решителните моменти.

Гостите спечелиха и двата двубоя и поведоха с 2:0. Първият мач се игра между младия и талантлив Александър Василев, а опонент му беше Рафаел Колиньон. Нашето момче му отстъпи с 3:6, 3:6 за 1 час и 37 минути игра. Двубоят започна в полза на Василев, който още в първите минути вдигна публиката на крака с прецизните си удари.

Във втория сет нашето момче игра още по-агресивно и дори успя да реализира пробив след изключително изтощителен гейм, повеждайки с 3:2.

"За мен беше най-важно да се насладя на момента, тъй като шансовете ми бяха по-малко и мисля, че го направих. Опитът надделя, все пак той е играл повече от мен и има победи над доста добри играчи", каза българският ни тенисист след двубоя.

Купа "Дейвис" продължи със сингъла на Илиян Радулов, който игра срещу Александър Блокс във втория мач. Младият ни тенисист загуби със 7:6(3), 4:6, 1:6 от опонента си. "Доволен съм в крайна сметка. Добър мач с добър играч. Аз съм удовлетворен от моето представяне", посочи пловдивчанинът след двубоя. И призна, че е бил съвсем близо до успеха, но опитът на съперника му е надделял.

В неделя погледите бяха насочени към мача на двойки. За България се бореха младите Александър Донски и Пьотр Нестеров, а за Белгия играха Сандер Жил и Йоран Флиген. Белгийската двойка Жил и Флиген спечелиха първия сет с 7:6(5), а тайбрекът беше оспорван. Във втория сет българските ни тенисисти вдигнаха на крака цялата публика и направиха обрат от 1:3 до 4:3 и дори сервираха за 5:3, но допуснаха пробив. И така Белгия стигна до решаващия успех и крайна победа.

Въпреки поражението, нашите момчета играха достойно, а след края на последния мач публиката ги изпрати с аплодисменти и на крака.

И през двата дни момчетата ни не отказаха нито автограф, нито снимка на най-малките си фенове.